Opet nagla promena vremena: Stiže miholjsko leto! Od nula do 27 stepeni za 24 sata

Kurir pre 48 minuta

Najtoplije će biti u sredu, uz sunčano vreme, maksimalna temperatura će dostići 25 stepeni, na jugoistoku zemlje biće i do 27 stepeni

Posle zahlađena i jutarnjih nula stepeni, u Srbiju već od srede stiže pravo miholjsko leto s temperaturama do 27 stepeni, što je više od proseka za ovo doba godine. Meteorolozi najavljuju slično toplo vreme do sredine oktobra. - U Srbiji će danas jutro biti vedro i hladno, u dolinama i kotlinama se očekuje pojava magle, a ponegde i slab prizemni mraz. Tokom dana će biti sunčano, ali i dalje prohladno. Minimalna temperatura od 0 do 5 stepeni, na jugu i istoku Srbije