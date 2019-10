RHMZ: U sredu sunčano i toplije, u četvrtak kiša i pad temperature

Moj Novi Sad pre 8 sati

U Srbiji se u sredu, 9. oktobra, posle hladnog jutra očekuje pretežno sunčano i toplije vreme.

Jutarnja temperatura od jedan na jugu i istoku do osam stepeni u košavskom području, a najviša dnevna od 20 do 25ºC. Vetar slab i umeren, jugoistočni, u južnom Banatu povremeno jak. U Novom Sadu sutra pretežno sunčano i toplije, jutarnja temperatura oko 6, a najviša dnevna do 24ºC. U četvrtak će prolazno naoblačenje usloviti mestimično kišu ili kratkotrajne pljuskove, u većem delu zemlje i pad temperature, te će najviša dnevna u Novom Sadu biti ne viša od 17ºC. U