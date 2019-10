U Srbiji sutra ujutru hladno, tokom dana toplije vreme

Novi magazin pre 5 sati | Beta

U Srbiji će sutra ujutru biti hladno, ponegde sa slabim prizemnim mrazem i kratkotrajnom maglom, dok će tokom dana biti pretežno sunčano i toplije vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Duvaće slab i umeren, jugoistočni vetar, u južnom Banatu povremeno jak. Jutarnja temperatura biće od jedan stepen na jugu i istoku do osam stepeni u košavskom području, najviša dnevna od 20 do 25 stepeni. U Beogradu će sutra biti pretežno sunčano i toplije vreme, uz slab i umeren, jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura biće oko osam, najviša dnevna oko 24 stepena. U Srbiji se u četvrtak očekuje prolazno naoblačenje, prvo na severu i zapadu, a do kraja dana i u