Posle hladnog jutra, sunčano

Glas Zapadne Srbije pre 1 sat

U Srbiji se danas posle hladnog jutra očekuje pretežno sunčano vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHZS).

Vetar pre podne slab severni, posle podne u skretanju na jugoistočni, u košavskom području u pojačanju. Jutarnja temperatura od 0 do pet stepeni, najviša od 14 do 18. U sredu ujutro hladno, ponegde sa slabim prizemnim mrazem i maglom, u toku dana pretežno sunčano i osetno toplije. U četvrtak prolazno naoblačenje, prvo na severu i zapadu a do kraja dana i u ostalim krajevima, mestimično s kišom, u većem delu i padom temperature, dok će se na jugu zadržati toplije. U