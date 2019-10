Mirović se teleportuje, Orlić pilotira letećim automobilom (VIDEO)

Danas pre 41 minuta | Piše: M. D. Miljković

SNS objavila dva nastavka futurističke sage "Digitalna budućnost Srbije" Posle objavljivanja prvog kratkog spota „Digitalna budućnost Srbije“ u nedelju uveče, u kome je glavna akterka potpredsednica Srpske napredne stranke Marija Obradović, vladajuća stranka objavila je još dva nastavka futurističke sage.

U „glavnoj ulozi“ drugog dela se našao funkcioner SNS-a i predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović, koji se „teleportuje“ u Novi Sad. – Već ste stigli? Stižem odmah – govori Mirović u telefon, zatim na displeju teleporta bira destinaciju i nestaje. Наставиће се… #DigitalnaBudućnostSrbije A post shared by СНС Србија (@sns_srbija) on Oct 7, 2019 at 7:59am PDT Ključnu rolu u trećem nastavku „digitalne budućnosti“ vladajuće partije izneo je zamenik šefa poslaničke