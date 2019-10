Policija upozorava ljude da ostanu u kući: Pucnjava u Nemačkoj samo 15 km od napada na sinagogu! Ubica u bekstvu, oteo automobil!

Kurir pre 10 minuta

Još jedna pucnjava dogodila se danas na istoku Nemačke, nedaleko od grada Halea, gde je napadač ubio dvoje ljudi.

Do nove pucnjave je došlo u Landsbergu, koji je udaljen 15 kilometra istočno od Halea, preneo je Rojters. Clearly visible is the second rifle which leans against the wall. Car displayed in the picture seems to be the same as in the circulating video of the shooting. #Halle #Landsberg pic.twitter.com/F8H1lIrrkb — Existential Angst (@Bavaturka) October 9, 2019 Policija je navela da su dvojica osumnjičenih za napad iz Halea u bekstvu i upozorila ljude da ostanu u