Ambasada SAD: Grenel nosi poruku predsednika SAD da narod Srbije i Kosova želi mir

Danas pre 30 minuta | Piše: Beta

Specijalni izaslanik predsednika SAD Ričard Grenel u Beograd donosi „jednostavnu poruku“ od američkog šefa države da „narod Srbije i Kosova želi mir, ekonomski razvoj, radna mesta i bolji život za svoju decu“.

Američka ambasada u Srbiji je to danas prenela preko „Tvitera“, navodeći da je Grenel doputovao u Beograd noseći tu poruku od predsednika SAD Donalda Trampa. Uz poruku je fotografija Grenela kako izlazi iz aviona na aerodromu u Beogradu. Special Presidential Envoy Grenell landed in Belgrade with a simple message from ⁦ @POTUS⁩: The people of Serbia and Kosovo want peace, economic development, jobs, and a better life for their children. pic.twitter.com/OnU2uyNj30 —