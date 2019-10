Napravite knedle sa šljivama očas posla: Bez krompira i jaja!

Prva pre 49 minuta | Zadovoljna.hr

Malo je onih koji ne vole da jedu knedle sa šljivama, čokoladom ili nekim džemom, ali mnogi odustaju od ove poslastice zbog predugog procesa pravljenja. Dok se skuva krompir, pa napravi testo, pa napune knedle, pa onda još i da se skuvaju... Ipak, postoji i lakši način za pripremu. Predstavljamo vam brzi recept za knedle, za koji vam nisu potrebni ni krompir, a ni jaja!

Sastojci (za 4 osobe): - 2 šolje vode - 2 šolje glatkog brašna - sveže šljive ili džem po želji - so (po želji) - 2 do 3 kašike maslinovog ulja Priprema: 1. Zakuvajte posoljenu vodu i u nju dodajte brašno. 2. Mešajte dok se brašno i voda povežu i ne obazirite se na grudvice. 3. Na radnu površinu pospite malo brašna i na to stavite dobijenu smesu. 4. Ostavite da se malo ohladi (kako biste mogli da mesite), a onda u nju dodajte maslinovo ulje i so, pa sve zajedno