Ruski odgovor na Ričarda Grenela? Medvedev donosi podršku bratskoj Srbiji! Ovo Putinovo obećanje biće ispunjeno!

Puski premijer Dimitrij Medvedev u subotu stiže u Beograd. Narednog dana će govoriti u Narodnoj skupštini, na 75. godišnjicu oslobođenja Beograda za koje su mnogi sovjetski vojnici položili život.

To je svakako, uz pravoslavlje, jedna od veza zbog koje su Srbi do danas u ogromnom broju privrženi Rusiji. Deo opozicije će bojkotovati svečani govor Medvedeva, ali to nema mnogo veze sa gostom iz Moskve već sa nastavkom bojkota parlamenta i svih aktivnosti u njemu. Odgovor na Ričarda Grenela? Evergrin tema je pitanje Kosova. “Poseta Medvedeva služi i da Rusija potvrdi obećanje Srbiji da će u Savetu bezbednosti vetom sprečiti da tzv. Kosovo ikada postane priznata