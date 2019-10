"Znamo ko naoružava Albance": Vučić poručio da Srbija sve prati, da ne sme biti "Bambi" u regionu i otkrio kada će izbori

Večernje novosti pre 21 minut | Novosti Online/Tanjug

Imali smo konkretne razgovore i potpisali vrlo važne sporazume, rekao je predsednik Srbije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je zabrinut po pitanju eventualne destabilizacije i eskalacije sukoba u regionu i da Srbija čini sve da do toga ne dođe, kao i da naša zemlja mora da se naoružava, jer to rade sve zemlje oko nas. "Ja sam uvek zabrinut i radimo sve da ne dođe do destabilizacije u reigonu. I ova novosadska inicijativa sa Albanijom i Severnom Makedonijom je za nas mnogo važna, jer je to takođe i mirovna i politička inicijativa,