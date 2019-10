Vučić: Plašim se međunarodnih konferencija o Kim

Blic pre 1 sat | Tanjug

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da se plaši međunarodnih konferencija o rešavanju kosovskog pitanja, ali ističe da ako bi do toga došlo, morale bi da učestvuju sve velike svetske sile. - Zalažem se za to da razgovaramo sa Albancima i da pokušamo da dođemo do kompromisa. Očigledno da je to teško. Čujemo sad i laži o trovanju Albanaca posle izbora na Kosovu. Insistiraću na istrazi o tom navodnom trovanju - rekao je Vucić u intervjuu za Sputnjik. On napominje