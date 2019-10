Netanjahu obavestio predsednika Izraela da ne može da obrazuje novu vladu

Danas pre 4 sata | Piše: Beta

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu obavestio je večeras izraelskog predsednika Ruvena Rivlina da mu vraća mandat, koji mu je poverio da obrazuje vladu nakon parlamentarnih izbora 17. septembra, jer u tome nije uspeo.

„Otkako sam dobio mandat radio sam neumorno da osnujem široku vladu nacionalnog jedinstva. To je ono što narod želi“, poručio je Netanjahu na video snimku na svom Fejsbuk nalogu. On je medjutim dodao da napori da „dovede (Benija) Ganca za pregovarački sto i spreči još jedne izbore“ nisu urodili plodom jer je taj lider saveza partija centra Plavo belo (Kahol Lavan) to stalno odbijao. Predsednik Rivlin je saopštio da namerava da zaduži Ganca, bivšeg načelnika