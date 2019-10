Bijela kuća više nije pretplatnik New York Timesa i Washington Posta

Slobodna Evropa pre 22 minuta

Bijela kuća neće više biti pretplanik listova New York Times i Washington Post, nakon što je američki predsjednik Donald Trump ocijenio da su tu dva lista "nepoštena" prema njemu, prenosi AFP. "Nismo obnovili pretplatu", izjavila je glasnogovornica Bijele kuće Stephanie Grisham i dodala da će to biti "značajna ušteda za poreske obveznike". Trump je u ponedjeljak na Fox Newsu ponovo kritizirao New York Times. "Ne želimo ga (New York Times) u Bijeloj kući. Vjerovatno