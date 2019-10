Tramp: El Bagdadi je mrtav, plakao je i preklinjao za milost

RTV pre 1 sat | Tanjug

VAŠINGTON/DAMASK - Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je lider takozvane Islamske države Abu Bakir al-Bagdadi mrtav, kao i da je bio praćen nekoliko nedelja.

On je to rekao na konferenciji za novinare ističući da su operaciju sprovele SAD koje su ga dugo tražile i da je to bio jedan od najvećih prioriteta. "Imali smo informacije gde ide, ali je on stalno menjao planove. Videli smo da je tamo, znali smo o tom objektu i znali smo za tunele. Većina tunela je bila slepa, jedan nije, ali taj smo pokrili. Spustili smo se sa osam helikoptera. Nismo hteli da idemo na glavni ulaz jer je to bila zamka", rekao je Tramp i dodao da