Vučiću prekipelo, Dačić mulja i šuruje sa opozicijom: Šef SPS moli Sergeja da ga ne proziva, a uvek ćuti kad Đilas napada Vučića

Kurir pre 8 sati

Vučić: Jedina meta smo uvek ja ili neko iz SNS

Lider Pokreta slobodnih građana (PSG) Sergej Trifunović otkrio je da ga šef socijalista i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić zove i traži da ga ne napada u javnosti jer su drugari. Predsednik Srbije i SNS Aleksandar Vučić je, posle ovog otkrića, kazao da nema razloga da sumnja u Trifunovićevu izjavu. - Moje shvatanje politike je nešto drugačije. Ja nekoga da molim da me ne napada, to je za mene ispod časti. To su njihove kombinacije. Jedina meta smo uvek ja ili