Aleksandar Obradović: Nema povlačenja, nema ni korak nazad (FOTO/VIDEO)

Danas pre 30 minuta | Piše: Beta

U Beogradu završen 50. jubilarni protest 1 od 5 miliona Nema povlačenja, nema ni korak nazad, poručeno je večeras na 50. protestu „Jedan od pet miliona“ u Beogradu gde je ispred Palate pravde skup završen telefonskim obraćanjem uzbunjivača iz valjevske fabrike „Krušik“ Aleksandra Obradovića koji se trenutno nalazi u kućnom pritvoru.

Obradović je rekao da je otkrivanjem nezakonitosti u poslovanju Krušika želeo da da doprinos oslobađanju od straha i budućim uzbunjivačima. „Ako sam ja to mogao verujte mi to može svako od vas“, rekao je Obradović i dodao da „nema povlačenja nema ni korak nazad“. On je predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću poželeo brz oporavak i poručio mu da, kada bude hteo da čuje činjenice, da dođe do Valjeva i da će mu objasniti sve što nije razumeo. „Mnogo je Krušika u Srbiji i