Snažan zemljotres kod granice Tajlanda i Laosa: Sve se treslo na 6,1 stepeni, potres se osetio sve do Bangkoka

Kurir pre 3 sata

Snažan zemljotres pogodio je oblast u blizini granice Tajlanda i Laosa, ali za sada nije prijavljeno da ima žrtava niti da je pričinjena veća materijalna šteta.

Geološki topografski institut SAD saopštio je da je zemljotres jačine 6,1 stepena Rihterove skale zatresao oblast na dubini od 10 kilometara u 6.50 časova po lokalnom vremenu. A 6.1-magnitude earthquake hit northern Thailand 6:50 a.m. local time on Thursday, the USGS said. pic.twitter.com/fUOiPd9ks5 — People's Daily, China (@PDChina) November 21, 2019 Stanovnici oblasti u blizini epicentra zemljotresa kažu da je bilo i nekoliko naknadnih potresa. Zemljotres se