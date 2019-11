Pretežno sunčano uz jak vetar

Glas Zapadne Srbije pre 7 sati

U Srbiji će danas ujutru i pre podne u većem delu biti pretežno sunčano.

Tokom dana postepeno povećanje oblačnosti na jugu i jugozapadu, što će uveče usloviti slabu kišu ponegde u ovim krajevima. U Timočkoj Krajini tokom celog dana oblačno, tmurno i hladno, povremeno sa sipećom kišom, na planinama sa slabim snegom. Duvaće slab i umeren, u košavskom području umeren i jak jugoistočni vetar, povremeno sa olujnim udarima, na jugu Banata i preko 24 m/s. Najniža temperatura od 0 do 7 C, najviša dnevna od 7 C, u Timočkoj Krajini, do 14 C,