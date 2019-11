Sutra oblačno i suvo, s jakim vetrom

Novi magazin pre 7 sati | Beta

Vreme u Srbiji sutra će biti oblačno i suvo, s jakim vetrom u košavskom području koji će do kraja dana oslabiti, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Jutarnja temperatura od -1 do sedam, a najviša dnevna od 11 do 14 stepeni. U Beogradu će biti umereno oblačno s jakim naletima vetra i temperaturom od šest do 13 stepeni. Narednih dana se očekuje oblačno i suvo vreme, a od noći srede na četvrtak moguća je mestimična kiša. Biometeorološke prilike mogu imati nepovolјan uticaj na srčane bolesnike, kao i na osobe sa varirajućim krvnim pritiskom i astmatičare. Mogući su glavobolјa, razdražlјivost i bolovi u kostima i