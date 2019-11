Jutro hladno, ali sunčano: Po podne stiže naoblačenje i olujni udari vetra

Kurir pre 47 minuta

U Srbiji će danas ujutru i pre podne u većem delu zemlje biti pretežno sunčano.

Tokom dana postepeno povećanje oblačnosti na jugu i jugozapadu, što će uveče usloviti ponegde slabu kišu. Duvaće slab i umeren, u košavskom području umeren i jak jugoistočni vetar, povremeno sa olujnim udarima, na jugu Banata i preko 24 metara u sekundi. Najniža temperatura od 0 do sedam stepeni, najviša dnevna od sedam do 14. U ponedeljak će se naoblačenje sa juga proširiti na celu zemlju uslovljavajući ponegde slabu kišu, i to uglavnom u južnim, centralnim i