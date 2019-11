Danas oblačno i suvo

Novi magazin pre 14 minuta | Beta

Vreme u Srbiji će danas biti oblačno i suvo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Jutarnja temperatura od tri do osam, a najviša dnevna od osam do 13 stepeni. U Beogradu će takođe biti oblačno, s temperaturom od sedam do 13 stepeni. Biometeorološka prognoza Većina hroničnih bolesnika može osećati uobičajene tegobe usled biometeorološke situacije. Pojačan oprez savetuje se srčanim bolesnicima i osobama sa osetlјivim nervnim sistemom. Od meteoropatskih reakcija očekuju se reumatski bolovi i nervoza.