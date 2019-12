Počela gradnja Moravskog koridora

Politika pre 3 sata

U prisustvu predsednika Aleksandra Vučića, počeli su radovi na prvoj deonici, do Pojata do Kruševca, dugoj 28 kilometara.- Moravski koridor biće dug 112 kilometara, a povezivaće područje na kojem živi više od pola miliona ljudi

KRUŠEVAC - Ceremonijom u mestu Jasika, blizu Kruševca, danas su započeli radovi na izgradnji Moravskog koridora - autoputa od Pojata do Preljine, prvog digitalnog autoputa u Srbiji, koji će povezati tri okruga - Rasinski, Raški i Moravički, sa Koridorima 10 i 11. U prisustvu predsednika Aleksandra Vučića, počeli su radovi na prvoj deonici, do Pojata do Kruševca, dugoj 28 kilometara. Osim predsednika, ceremoniji prisustvuje i ministarka građevinarstva, saobraćaja i