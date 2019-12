Ministarka Mihajlović: Do Kruševca za malo više od dva sata, neće biti grešaka kao na Koridoru 10

Beta pre 7 sati

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović, prisustvovala je danas obeležavanju početka izgradnje Moravskog koridora, koji će povezati Pojate i Preljinu, saopšteno je iz njenog kabineta.

"Moravski koridor je četvrti auto-put na kojem počinjemo radove ove godine, a prvi koji će povezati istok i zapad centralne Srbije, Koridor 10 sa auto-putem "Miloš Veliki". Ovaj projekat je za Srbiju strateški važan jer će značiti mnogo za 500.000 ljudi koje direktno povezuje, za brži razvoj gradova i opština kroz koje prolazi, uključujući Kruševac, Trstenik, Vrnjačku Banju, Kraljevo i Čačak", rekla je Mihajlovićeva.

Ona je dodala da će se "od Beograda do Vrnjačke Banje stizati za oko sat i po, za malo više od sat vremena do Kraljeva, za malo više od dva sata do Kruševca. Ništa više nije daleko i neće nam biti daleko", naglasila je Mihajlovićeva.

Potpredsednica Vlade je dodala da je dobro što "u ovaj projekat ulazimo dobro pripremljeni i što za strateškog partnera imamo jednu od najvećih svetskih kompanija, američki Behtel, koja će raditi zajedno sa turskom Enkom i našim firmama".

"To pokazuje da smo naučili nešto iz prethodnih projekata i da ne želimo da ponovimo greške, na primer sa Koridora 10, gde smo imali nasleđene loše projekte", navela je ona.

(Beta, 12.15.2019)