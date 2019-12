Novosti: Ako SNS opet osvoji vlast, bez fotelje u Vladi ostaće skoro svi ministri

Danas pre 1 sat | Piše: FoNet

Ako Srpska napredna stranka (SNS) opet osvoji vlast, bez fotelje u Vladi ostaće skoro svi ministri, a od aktuelnih naprednjačkih ministara moguće je da ostane samo jedan, pišu danas „Večernje novosti“.

Lider SNS namerava da 29. decembra, na sednici Glavnog odbora, naprednjaka započne „čišćenje“ stranke, a proces bi, kako navodi list, trebalo da bude zaokružen posle parlamentarnih izbora. Promene u SNS predviđa i analitičar Dragomir Anđelković. On je, kako pišu „Večernje novosti“, ocnio da je i Vučić verovatno svestan da je u očima birača on ključna ličnost u SNS. „Mnogi u stranci se ponašaju kao da je Vučić gromobran iza koga se oni skrivaju i verujem da on to