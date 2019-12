Komšić: Strategije odbrane Srbije otvoreno neprijateljska prema BiH

SEEbiz pre 24 minuta | SEEbiz / Beta

SARAJEVO - Predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić izjavio je u srijedu da bi usvajanje predložene Strategije odbrane i nacionalne bezbjednosti Srbije bio čin otvorenog neprijateljstva prema Bosni i Hercegovini.

To bi dovelo do narušavanja regionalnog mira i stabilnosti i predstavljalo uvod u nove tenzije na Zapadnom Balkanu, smatra on. Komšić, hrvatski član Predsjedništva BiH, rekao je agenciji FENA da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u cilju očuvanja mira ima obavezu da suspenduje predloženu strategiju odmah, pre no što bude kasno, i dodao da su u BiH još sveže rane od, kako je rekao, "poslednje srpske agresije i počinjenog genocida", prenosi Radio Slobodna Evropa