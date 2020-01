Vučić najavio "ogromne promene" u Vladi Srbije

N1 Info pre 26 minuta | FoNet

Predsednik Srbije i lider Srpske napredne stranke (SNS) Aleksandar Vučić izjavio je da će izbori biti održani 19. ili 26. aprila. On je dodao da će 60 odsto lista na lokalu voditi drugi ljudi u odnosu na protekle četiri godine i najavio "ogromne promene" u Vladi Srbije, ako SNS dobije poverenje građana.

"To su velike promene", konstatovao je Vučić za TV Prva i dodao da, kao lider stranke, ima pravo da pravi rez i među ministrima jer je fer prema svakome od njih. On je rekao i da zbog lošeg vazduha, ne kritikuje rad ministra za zaštitu životne sredine Gorana Trivana "zato što je iz Socijalističke partije Srbije", već da misli "da ima pravo na to zato što je fer prema svima u Vladi i zato što je štitio svakoga od njih kada su napadnuti". "Štitim svakog od njih, kada