Konačno: Dunula je košava, a evo kada nam dolazi sneg!

Mondo pre 13 sati | mondo.rs

U Srbiji danas malo do umereno oblačno i suvo vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.Jutro van košavskog područja maglovito. U pojedinim kotlinama i u Timočkoj krajini magla i niska oblačnost tokom većeg dela dana. Duvaće slab i umeren jugoistočni, u košavskom području jak vetar. Na jugu Banata vetar sa udarima olujne jačine. Jutarnja temperatura od minus pet do minus jedan, najviša od jedan do šest. U Beogradu jutro hladno, uz slab mraz.Tokom dana