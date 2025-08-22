U Srbiji danas promenljivo, nestabilno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Ponegde su moguće nepogode s gradom i olujnim vetrom. Najniža temperatura od 14 do 21, a najviša od 24 do 31 stepen. Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je narandžasti meteo-alarm za zapadne, centralne i istočne delove zemlje, gde se očekuju najintenzivnije padavine — lokalno i do 20 litara kiše po kvadratnom metru. Grmljavine i olujni vetar širom Srbije – na snazi narandžasti meteo-alarm (ilustracija) Vetar će biti severozapadni, povremeno jak, a u