Šiptari se zahvalili svom šefu iz amerike: Haradinaj odlikovao Vilijama Vokera (foto)

Odlazeći premijer privremenih institucija u Prištini Ramuš Haradinaj dodelio je sinoć medalju "Skenderbeg" bivšem šefu Misije OEBS-a na Kosovu Vilijamu Vokeru.

Haradinaj je na svom Fejsbuk profilu objavio da je tzv. Kosovo imalo sreću jer je oduvek imalo Vokerovu podršku. Uz poruku: "Uvek zahvalan", Haradinaj je naveo da je odlikovao Vokera medaljom "Skenderbeg" i da je "Kosovo imalo sreću što je na svom putu imalo prijatelje i saveznike poput Vokera i američkog naroda".