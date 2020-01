Hari i Megan: Ne postoji druga opcija osim da se povučemo

Radio 021 pre 3 sata | BBC News na srpskom

Princ kaže da su Megan i on želeli da nastave da služe kraljici, ali da „to nije bilo moguće".

Getty Images Princ Hari je održao govor u nedelju uveče Vojvoda od Saseksa je saopštio da će „zakoračiti u nepoznato" i odstupiti sa funkcije višeg člana kraljevske porodice, rekavši da „zaista nije bilo druge opcije." Držeći govor na jednom događaju u nedelju uveče, princ Hari je rekao da su se Megan i on nadali da će nastaviti da služe kraljici, ali bez finansiranja iz javnih fondova. „Nažalost, to nije bilo moguće", rekao je on. Hari i Megan se povlače iz