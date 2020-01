Magla sve do vikenda: Temperatura do pet stepeni, tokom dana oblačno i suvo

Telegraf pre 1 sat | Telegraf.rs/ Tanjug

U Beogradu najviša dnevna oko jednog stepena

U Srbiji se tokom jutra očekuje slab mraz, po kotlinama i nizijama mestimično magla ili niska oblačnost, a tokom dana umereno do potpuno oblačno i suvo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, severozapadni. Jutarnja temperatura od -4 do -1, a najviša dnevna od 1 do 5 stepeni. U Beogradu ujutro slab mraz, u nižim delovima grada magla. Tokom dana umereno do potpuno oblačno i suvo. Vetar slab i umeren,