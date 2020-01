Vrhunac širenja koronavirusa za deset dana

Al Jazeera pre 1 sat

Stručnjaci procjenjuju kako je broj slučajeva trenutno prešao 40.000, te da će epidemija trajati nekoliko mjeseci.

Od posljedica novog koronavirusa u Kini su do sada preminule najmanje 132 osoba, a oboljelo je približno 6.000 ljudi – više nego u vrijeme epidemije virusa SARS 2002. i 2003. godine. Broj preminulih u provinciji Hubei do utorka navečer porastao je za 25, čime je njihov ukupan broj dostigao 125, a još jedan smrtni slučaj je prijavljen na sjeveru Kine. Kako su saopćile zdravstvene vlasti u ovoj provinciji, gdje je najviše oboljelih, do utorka navečer je prijavljeno