Prolećne temperature za kraj januara: Danas do 15 stepeni, evo kakav će biti početak februara

Večernje novosti pre 46 minuta | Tanjug

U Srbiji će danas na severu biti oblačno s kišom, a u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno

BEOGRAD - U Srbiji će danas na severu biti oblačno s kišom, a u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, posle podne na zapadu, a uveče i tokom noći u ostalim krajevima s kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom. Jutarnja temperatura biće od -1 do tri, najviša dnevna od devet do 15 stepeni, saopštio je RHMZ. Duvaće slab i umeren vetar, na planinama i jak, južni, jugoistočni, uveće u skretanju na severozapadni. U Beogradu će biti umereno do potpuno