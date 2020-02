Ivica Dačić: Nastavak saradnje sa SNS, a možda i zajednička izborna lista

Danas pre 4 sata | Piše: Beta

Predsednik Socijalističke partije Srbije (SPS) Ivica Dačić rekao je danas u Nišu da je predložio lideru vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) i predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću da razmotri mogućnost da ove dve partije izađu na predstojeće izbore na zajedničkoj listi.

– Na globalnom planu smo predložili Aleksandru Vučiću da razmotri da, ukoliko postoji potreba, a mi smo spremni za to, idemo i sa zajedničkom listom, imajući u vidu težinu problema s kojima se suočavamo kao zemlja- rekao je Dačić na konferenciji za novinare povodom 30 godina od osnivanja SPS-a. Dačić je kazao da će Vučić i on razgovore o načinu izlaska na parlamentarne i lokalne izbore, zakazane za 26. april, nastaviti posle državnog i verskog praznika Sretenje. On