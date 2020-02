Komšić: Skandalozni komentari Vučića o Ustavnom sudu BiH, od ‘RS-egzita’ nema ništa

Danas pre 1 sat | Piše: Beta

Predsedavajući Predsedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić ocenio je da su komentari predsednika Srbije Aleksandra Vučića o Ustavnom sudu BiH skandalozni i optužio ga da teži potkopavanju te države.

„Što se tiče gospodina Vučića, on ne bi trebalo da ima ništa s Ustavnim sudom BiH, pa ipak vidim da sebi daje za pravo da on tu nešto komentiraše, da prebojava muslimane i nemuslimane u sudu. To je samo po sebi skandalozno“, rekao je za Dnevni avaz Komšić, hrvatski član Predsedništva BiH. On je kazao da je pročitao da je Vučić savetovao srpskog člana Predsedništva BiH Milorada Dodika da sve rade legalno u vezi s Ustavnim sudom BiH i pitanjem stranaca u njemu.