Odalović: Sve ono što se dešava u BiH je deo kampanje da se revidira Dejtonski sporazum

Danas pre 1 sat | Piše: FoNet

Generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Veljko Odalović izjavio je danas da je sve ono što se dešava u Bosni i Hercegovini deo kampanje da se revidira Dejtonski sporazum i upozorio da vrlo brinu izjave, poput one Bakira Izetbegovića, da Milorada Dodika smesta treba uhapsiti.

„Sa jedne strane to je za unutrašnju upotrebu, a sa druge strane je dodatni pritisak na međunarodne zvaničnike da se revidira Dejtonski sporazum. To revidiranje se usmerava ka smanjenju određenih prava i ovlašćenja koja ima Republika Srpska“, rekao je Odalović za RTS. On je istakao da Srbija sa pravom reaguje na ono što se dešava jer je garant Dejtonskog sporazuma i, kako kaže, mora da bdi nad njim. Komentarišući poruke da ponašanje Ustavnog suda vodi ka