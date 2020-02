Varhelji: Predlog metodologije nudi „fer pristup“ prema Srbiji i Crnoj Gori

Danas pre 7 minuta | Piše: FoNet

Komesar za proširenje Oliver Varhelji izjavio je da Srbija ima interes da se priključi novoj metodologiji proširenja jer bi to moglo da ubrza pregovore o članstvu.

Govoreći na konferenciji o proširenju u Briselu, Varhelji je rekao da Evropska komisija ne zanemaruje probleme u vladavini prava u Srbiji i da o njima razgovara sa srpskim vlastima, javlja RTS. On je naglasio da se zemljama kandidatima koje već vode pregovore o članstvu ne mogu nametnuti nova pravila pregovora, ali da one imaju mogućnost da se priključe novoj metodologiji ako to žele. „Nikada nije dobro menjati pravila igre koja je već u toku. Ali, ako pogledate