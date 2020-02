Posle sunčanog jutra, stiže naoblačenje: Posle podne kiša, ponegde i sneg

Kurir pre 11 sati

U Srbiji se očekuje pretežno sunčano jutro, mestimično sa slabim mrazem, a tokom dana prolazno naoblačenje.

Posle podne i uveče očekuje se slaba kiša, u brdsko-planinskim predelima slab sneg, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije. Vetar slab do umeren južni, posle podne u skretanju na umeren, ponegde i jak severozapadni. Jutarnja temperatura od -4 do tri stepena, a najviša dnevna od osam do 13. U subotu pretežno sunčano, samo na jugu i istoku pre podne umereno oblačno. U nedelju sunčano i osetno toplije. Prolazno naoblačenje sa slabom kišom koje će krajem