Tramp razočaran u Oskara: Imamo toliko problema sa Južnom Korejom, a oni im daju nagradu

Američki predsednik kritikovao je američki Filmsku akademiju zbog toga što je Oskara za najbolji film dodelila ostvarenju "Parazit" iz Južne Koreje

Američki predsednik kritikovao je američki Filmsku akademiju zbog toga što je Oskara za najbolji film dodelila ostvarenju "Parazit" iz Južne Koreje, navodeći da je to zemlja sa kojom Amerika ima "dovoljno problema u trgovini". "Šta se tamo do đavola desilo? Imamo dovoljno problema sa Južnom Korejom u trgovini i na sve to oni im daju nagradu za najbolji film godine. Da li je dobar? Ne bih znao", rekao je Tramp na predizbornom skupu u Koloradu Springsu, preneo je AP.