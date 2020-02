U Srbiji sutra pre podne kiša i sneg, popodne razvedravanje

Novi magazin pre 7 sati | Beta

U Srbiji će sutra pre podne biti oblačno s kišom i snegom, dok se od popodneva očekuje razvedravanje, najpre na severu i zapadu, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Duvaće umeren do jak severozapadni vetar koji će oslabiti tokom noći. Jutarnja temperatura biće od minus dva do tri stepena, a najviša dnevna od pet do 10 stepeni. U Beogradu će takođe pre podne biti oblačno, povremeno s kišom i snegom, dok će popodne početi razvedravanje. Jutarnja temperatura biće od jedan do tri, a najviša dnevna oko osam stepeni. U subotu ujutro se očekuju mraz i magla, dok će tokom dana biti pretežno sunčano. U nedelju popodne se očekuje