Učesnici AIPAC konferencije: Jačati savez sa Izraelom

Glas Amerike pre 1 sat

Srbija bi uskoro trebalo da otvori predstavništvo državne Privredne komore za digitalizaciju i inovacije u Jerusalimu, najavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

On je na konferenciji Američkog-izraelskog komiteta za javne poslove (AIPAC) rekao da je Srbija uvek bila uz Izrael kroz istoriju. Najavljen kao jedini predsednik države sa Balkana koji je učestvovao na konferenciji AIPAC, Vučić je obavestio okupljene da je Srbija 2016. donela Zakon o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtvama Holokausta koji nemaju živih zakonskih naslednika Jevrejima i da je za to odvojeno 30 miliona dolara do sada. On je dodao i da je