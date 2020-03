Predsednik Aleksandar Vučić: Čast i privilegija je što Srbija učestvuje na aipac konferenciji!

Kurir pre 10 minuta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u zvaničnoj poseti SAD gde će do 3. marta učestvovati na godišnjoj konferenciji Američko-izraelskog komiteta za javne poslove (AIPAC) sa najmoćnijim ljudima Amerike i najbližim saradnicima predsednika Donalda Trampa.

Vučiću je sinoć ukazana posebna prilika za obraćanje na konferenciji AIPAC-a pred oko 20.000 ljudi, uključujući dve trećine Kongresa SAD, kojoj prisustvuju i najmoćniji političari iz celog sveta. Šef države zahvalio je organizatorima na pozivu, te poručio da će Srbija nastaviti da neguje odlične odnose sa SAD i Izraelom. View this post on Instagram Thank you for joining us at #AIPAC2020 @avucic! #AIPACProud