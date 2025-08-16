Dačić: Tokom protesta povređeno šest policajaca, uhapšeno 38 osoba

Sputnik pre 2 sata
Dačić: Tokom protesta povređeno šest policajaca, uhapšeno 38 osoba

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je da je tokom večerašnjih protesta povređeno šest policajaca, kao i da je dovedeno 38 osoba. Poručio je da je javni red i mir u Beogradu uspostavljen, a da skupovi i dalje traju u Nišu, Kragujevcu i Sremskoj Mitrovici.

Ivica Dačić je u obraćanju medijima rekao da je i večeras došlo do drastičnog narušavanja javnog reda i mira i brutalnog napada na policijske službenike u Beogradu. Naveo je da je moglo da se vidi da su demonstranti došli maskirani, noseći štangle, motke, kamenje, štitove, kao i da su praćkama, klikerima i kamenjem gađali policijske službenike, kao i da su imali pripremljene flaše sa zaleđenom vodom i zapaljivom tečnošću. "U direktnom prenosu su mogli da vide
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Dačić: Policija brzo reagovala i razbila nasilne grupe demonstranata u Beogradu

Dačić: Policija brzo reagovala i razbila nasilne grupe demonstranata u Beogradu

Euronews pre 36 minuta
Dačić: Privedeno ukupno 38 osoba, u Novom Sadu napadnuta ekipa televizije Informer

Dačić: Privedeno ukupno 38 osoba, u Novom Sadu napadnuta ekipa televizije Informer

Radio 021 pre 41 minuta
Dačić: I večeras narušavan javni red i mir, povređeno šest policajaca, privedeno 38 lica

Dačić: I večeras narušavan javni red i mir, povređeno šest policajaca, privedeno 38 lica

Euronews pre 8 sati
"38 Lica uhapšeno, 6 policajaca povređeno": Dačić: "Demonstranti u Beogradu došli maskirani sa štanglama i motkama i namerom…

"38 Lica uhapšeno, 6 policajaca povređeno": Dačić: "Demonstranti u Beogradu došli maskirani sa štanglama i motkama i namerom da povrede policajce"

Blic pre 8 sati
Dačić: Šest pripadnika policije povređeno, 38 lica uhapšeno

Dačić: Šest pripadnika policije povređeno, 38 lica uhapšeno

RTV pre 8 sati
Dačić: "38 lica uhapšeno, povređeno 6 policajaca, demonstranti došli s namerom da povrede policajce"

Dačić: "38 lica uhapšeno, povređeno 6 policajaca, demonstranti došli s namerom da povrede policajce"

Telegraf pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Ivica DačićNišSremska MitrovicaMinistar unutrašnjih poslovaKragujevacsrbija

Politika, najnovije vesti »

Evroposlanik Andreas Šider o napadu na poslanika SSP-a: „Napadači su navodno huligani blisko povezani sa vladajućom SNS“

Evroposlanik Andreas Šider o napadu na poslanika SSP-a: „Napadači su navodno huligani blisko povezani sa vladajućom SNS“

Danas pre 6 minuta
Dačić: Policija brzo reagovala i razbila nasilne grupe demonstranata u Beogradu

Dačić: Policija brzo reagovala i razbila nasilne grupe demonstranata u Beogradu

Euronews pre 36 minuta
„Pružam ti šapu“: Lidl donirao tonu hrane napuštenim životinjama

„Pružam ti šapu“: Lidl donirao tonu hrane napuštenim životinjama

Vreme pre 11 minuta
VREME DANAS: RHMZ upozorava na visoke temperature

VREME DANAS: RHMZ upozorava na visoke temperature

Nedeljnik pre 31 minuta
Valjevo: Napad na porodicu studentkinje Stomatološkog fakulteta

Valjevo: Napad na porodicu studentkinje Stomatološkog fakulteta

Vreme pre 26 minuta