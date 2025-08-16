Dačić: Tokom protesta povređeno šest policajaca, uhapšeno 38 osoba

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je da je tokom večerašnjih protesta povređeno šest policajaca, kao i da je dovedeno 38 osoba. Poručio je da je javni red i mir u Beogradu uspostavljen, a da skupovi i dalje traju u Nišu, Kragujevcu i Sremskoj Mitrovici.

Ivica Dačić je u obraćanju medijima rekao da je i večeras došlo do drastičnog narušavanja javnog reda i mira i brutalnog napada na policijske službenike u Beogradu. Naveo je da je moglo da se vidi da su demonstranti došli maskirani, noseći štangle, motke, kamenje, štitove, kao i da su praćkama, klikerima i kamenjem gađali policijske službenike, kao i da su imali pripremljene flaše sa zaleđenom vodom i zapaljivom tečnošću. "U direktnom prenosu su mogli da vide