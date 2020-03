Tadić za Glas Amerike: Sada su bolje okolnosti za rešavanje kosovskog problema

Beta pre 43 minuta

Bivši predsednik Srbije i lider Socijaldemokratske stranke Boris Tadić rekao je da su sadašnje okolnosti bolje za rešavanje kosovoskog problema i da se američka pozicija u vezi sa Kosovom transformisala poslednjih nekoliko decenija, prenosi danas Glas Amerike (VOA).

Tadić je rekao u intervjuu za VOA tokom boravka u Vašingtonu ove nedelje, da posle velikog insistiranja na nezavisnosti Kosova, u kojoj Srbija treba da izgubi sve, albanska strana da dobije sve… "ta politika se izmenila i sadašnja strategija Amerike je da prihvata sve što se dogovore i jedna i druga strana", rekao je Tadić.

"U mom mandatu to nije bilo tako. U mom mandatu je bio pokušaj nametanja rešenja, što ja nisam prihvatio, pogotovo sa strategijom da neću da dozvolim da izgubimo u miru, ono što nismo izgubili u ratu", rekao je on.

Tadić ističe da je aktuelni predsednik Srbije Aleksandar Vučić u potpuno drugačijoj situaciji. "Vučić ima bolje okolnosti za rešavanje kosovskog pitanja nego što smo ih imali i ja, i (Zoran) Đinđić i (Vojislav) Koštunica, baš u tom smislu što je Amerika mnogo fleksibilnija i prihvata međusobni dogovor", rekao je on.

Po Tadićevim rečima, sada je na Kosovu predsednik vlade čovek velike političke energije, čak izvesnog političkog fanatizma, a malog državnog iskustva što je karakteristika koja usporava proces razgovora o nekom budućem rešenju, a to odgovara Vučiću u tome da ima kraću ili malo dužu pauzu u rešavanju tog problema i "na njega pritisak ne ide ovog trenutka, već više ide na prištinsku stranu".

Tadić veruje da su Vučić i Ivica Dačić "kupili jednu vrstu međunarodne podrške prihvatanjem Briselskog sporazuma", što – kako kaže - on ni po koju cenu ne bi prihvatio da je bio na njihovom mestu. Oni su tim sporazumom, kako kaže, prihvatili "u stvari legalni, pravni sistem nezavisnog Kosova na teritoriji severa".

Tadić je rekao da to nisu prihvatili ni on ni Koštunica ni Đinđić do kraja njegovog mandata i da je to "fundamentalna razlika između takozvanih 'patriotskih snaga' iz 90-ih godina i njih koji su bili optuživani za izdaju.

"Mi to ni po koju cenu nismo hteli da prihvatimo, ali to je izmenilo odnose snaga i praktično političku situaciju na Kosovu, i na severu Kosova, gde više nema nezavisnih srpskih institucija", smatra Tadić.

On smatra i da Vučiću može ići na ruku to što su potpuno različite okolnosti i što sada ima drugačiju administraciju u Stejt departmentu. Sada više nije ona politika prema kojoj se govorilo da Srbija mora da prizna nezavisnost Kosova ili će u suprotnom da se suoči sa ozbiljnim problemima na međunarodnomplanu i u odnosima sa SAD.

"To je bila ta strategija. Vučić nema više tu strategiju. Ja bih voleo da imam ove okolnosti koje on ima i mislim da bi bio mnogo veći prostor za manevar, politički manevar," rekao je Tadić.

Rekao je da će se u narednih nekoliko meseci definisati puteve kojim je moguće regovarati o budućem statusu Kosova. Za njega nema dileme, pitanje Kosova mora da se reši ili u suprotnom Srbija neće moći zbilja da primeni neophodne reforme i obezbedi stabilnost na duže vreme.

Govoreći o predstojećim izborima u Srbiji Tadić je rekao da je u njegovoj Socijaldemokratskoj stranci bilo 51:49 razloga da se ide na bojkot, pre svega zbog jedinstva opozicije.

"Velika je greška što nije prodiskutovano šta raditi posle izbora, pogotvo je velika greška što svi aspekti moguće borbe nisu uzeti u obzir mnogo ranije, što je pre vremena najavljen bojkot, ali nekad morate platiti cenu zarad jedinstva koje smatrate važnim", rekao je Tadić i izrazio nadu da će opozicija uspeti da se ponovo izbori za demokratiju.

Po njegovim rečima, opozicija mora da se bori protiv ovog sistema, a kazao da je sada jedinstvo opozicije važnje od diskusije da li treba ili ne nastupiti na prolećnim izborima.

(Beta, 03.06.2020)