„Ovo je okupacija hrišćanskog sveta, a ne humana priča“

Vesti online pre 2 sata | Tanjug, Vesti online

Srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da je, kada je reč o migrantima, u pitanju jedna vrsta civilizacijske okupacije hrišćanskog sveta, a ne humana priča.

– BiH od izbeglica može da se brani samo promenom svoje politike. Treba ranije da razmišljamo o ovom problemu, a ne kada dođu ispred. Mi ne želimo tvrdu granicu na Drini, ima pametnih načina da se to reši. Sa Srbijom možemo da dalje vidimo šta da činimo. Ovo nije humana priča – rekao je sinoć Dodik gostujući na TV Pink. On tvrdi da je BiH ponuđeno da bude „parking za izbeglice“, a da će Evropa to finansirati. – Mi u BiH imamo ozbiljan problem. U Sarajevu to ne