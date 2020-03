Novo radno vreme trgovinskih lanaca

Dnevnik pre 5 sati | Tanjug

BEOGRAD: Tokom vanrednog stanja proglašenog zbog širenja korona virusa izmenjeno je radno vreme trgovinskih lanaca širom Srbije.

Tako će IDEA prodavnice, Roda marketi i Merkator hipermarketi raditi od 7 do 15 sati, svakog dana u nedelji. Obzirom na to da su najstariji sugrađani jedna od najranjivijih grupa kada je reč u korona virusu, kompanija Merkator-S je odlučila da nedeljom, od 4 do 7 sati ujutru, 90 odabranih IDEA prodavnica, Roda marketa i Merkator hipermarketa bude na usluzi samo osobama starijim od 65 godina. Prodavnice Grupe Univereksport (Univereksport i Trgopromet) od danas rade