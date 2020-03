Danas oblačno, hladno i vetrovito vreme sa snegom

Novi magazin pre 4 sata | Beta

U Srbiji danas oblačno, hladno i vetrovito vreme, povremeno sa snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Obilnije snežne padavine očekuju se u planinskim predelima i na istoku zemlje gde će doći do stvaranja snežnih nanosa. Vetar umeren i jak istočni i severoistočni. Jutarnja temperatura od minus tri do nula, najviša dnevna od nula do tri. U Beogradu danas oblačno, hladno i vetrovito vreme, povremeno sa snegom. Vetar umeren i jak istočni i severoistočni. Jutarnja temperatura oko minus jedan, najviša dnevna oko dva stepena.