Penzioneri pažnja! Evo kada možete da idete u kupovinu

Promenjen je dan kada će penzioneri, tokom trajanja policijskog časa, moći da izađu i odu u kupovinu. Penzioneri će ubuduće u kupovinu ići subotom u periodu od 4 do 7 sati ujutru. Doktorka Darija Kisić Tepavčeviić izjavila je danas da će penzionerima biti dozvoljeno da se kreću od 3 do 8 sati ujutro, subotom. Tako da je u to uračanuto vreme koje im je potrebno da stignu do prodavnica i vrate se kućama. Građani stariji od 65 godina ubuduće će u kupovinu moći subotom