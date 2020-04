Danas u 17 počinje najduži policijski čas – 60 sati bez izlaska. Moguća šetnja kućnih ljubimaca, odlazak kod lekara…

Pirotske vesti pre 1 sat | PV

Danas u 17 sati odlukom Vlade Srbije na snagu stupa do sada najduži policijski čas, odnosno zabrana kretanja od uvođenja vanrednog stanja u zemlji jer će potpuna zabrana kretanja važiti sve do ponedeljka u 5 sati izjutra. Šetnja kućnih ljubimaca biće dozvoljena u dva termina, od 8 do 10 sati ujutru u subotu i nedelju, i od 23 do 01, što je već ustaljeni termin. Vremensko trajanje šetnje je ograničeno na 20 minuta i to u radijusu od 200 metara od kućne adrese