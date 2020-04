Pretežno sunčano i toplo, do 24 stepena

N1 Info pre 7 sati | Beta

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo uz slab do umeren istočni i jugoistočni vetar, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Jutarnja temperatura biće od 2 do 8 stepeni, a najviša dnevna od 21 do 24 stepena. U Beogradu će danas biti pretežno sunčano i toplo. Vetar će biti slab do umeren, jugoistočni. Jutarnja temperatura biće oko 8, a najviša dnevna oko 23 stepena. Povolјne biometeorološke prilike biće za većinu hronično obolelih i osetlјivih osoba. Izvestan oprez se savetuje srčanim bolesnicima. Od meteoropatskih reakcija najizraženije mogu biti glavobolјa i promenlјivo raspoloženje.